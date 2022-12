Marocco | Aguerd verso il forfait contro il Portogallo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ilin ansia per: il difensore è vittima di un infortunio ai flessori e non dovrebbe recuperare per ilIlperde un pezzo importante in vista del quarto di finaleil: si ferma infatti il difensore Nayef. Il difensore fermo ai box con un problema ai flessori e non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida con i lusitani: al suo posto dovrebbe giocare Jawad El-Yamiq L'articolo proviene da Calcio News 24.

