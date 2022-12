Marco Pantani | la Commissione Antimafia | ' Anomalie sull' esclusione del Giro d' Italia del 1999'

... oggetto di scommesse clandestine , e l'intervento della stessa camorra per ribaltarne il risultato tramite l'esclusione di, del quale era ormai pressoché certa la vittoria. Foto: ...Inizia probabilmente ad uscire la verità su quella folle mattina del 5 Giugno del 1999 a Madonna di Campiglio , quando,, a due tappe dalla fine del Giro d'Italia , in Maglia Rosa e con il tappone del Gavia , venne fatto clamorosamente fuori dal Giro d'Italia che aveva già stravinto. Che sia la volta ...L'AQUILA E’ stato tolto il velo al percorso del 106’ Giro d’Italia alla cornice del “Teatro Lirico” di di Milano, lo scorso 29 settembre 2022, che per ...A distanza di 21 anni dalla maledetta mattina di Madonna di Campiglio, quando Marco Pantani, in Maglia Rosa, venne escluso dal Giro d'Italia, parla il Presidente della Commissione Antimafia: " Anomali ...