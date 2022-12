Marco Pannone | l' italiano aggredito a Londra | Scotland Yard diffonde la foto del ricercato

LONDRA. La polizia londinese fa appello ai cittadini per dare un nome all'aggressore di, il cameriere 25enne di Fondi, in provincia di Latina, aggredito nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel locale di Brixton, a Londra, dove lavora. Scotland Yard ha diffuso il ...Mentrecontinua a lottare per la vita, a Londra è caccia all'uomo. Dopo la brutale aggressione di venerdì notte, avvenuta mentre lavorava, il 25enne barman di Fondi si trova ancora ricoverato ...Scotland Yard ha diffuso la foto dell'aggressore di Marco Pannone, il ragazzo di Fondi che è ricoverato da venerdì notte dopo essere stato aggredito fuori dal locale dove lavora.La polizia inglese ha diffuso la foto di un sospettato per l'aggressione di Marco Pannone, il 25enne di Fondi picchiato nella notte tra ...