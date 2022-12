Marco Bellavia contro il GfVip | «Ginevra Lamborghini di nuovo in casa? Sono deluso»

La cantante che era stata eliminata ad un paio di settimane dal via, squalificata per essersi resa protagonista di ignobili dichiarazioni verso( 'Si merita di essere bullizzato ' ...La Lamborghini , squalificata durante la quinta puntata in seguito ad alcune esternazioni nei confronti di, tornerà come una semplice "osservatrice" e non come concorrente. Al momento ...Ecco la reazione del noto conduttore di Bim Bum Bum rispetto alla decisione di Signorini di riammettere in casa la cantante ...A pochi giorni dal rientro di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia rende noto il suo sconcerto: “Sono deluso e ...