Manovra | Salvini | “Landini critico come Bankitalia? Vuol dire che abbiamo fatto ottime scelte”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ROMA – Il leader della Cgil Maurizio“boccia unaeconomica che aumenta le pensioni minime e gli stipendi fino a 20.000 euro, che cancella la legge Fornero e aumenta la Flat Tax per le Partite Iva, che aumenta l’assegno unico per chi ha dei figli e aiuta chi è in difficoltà a pagare le bollette. Proprio. Bene, alloracheun’ottimaeconomica”. E’ quanto afferma il vice premier Matteocommentando le reazioni all’incontro tra il governo e i sindacati. L'articolo L'Opinionista.

La decisione del Consiglio Europeo. Nell'Unione 13 dei 27 Paesi aderenti hanno fissato un limite ai pagamenti in contanti. In Italia previsto nellal'innalzamento a 5mila ...... con tanto di carriere folgoranti come quella del suo collega, passato direttamente dalla ... sì a separazione carriere' Meloni declassa Bankitalia e sposa Nordio: 'Sunessuna critica ... Doccia fredda per la sinistra italiana: l'Unione europea ha fissato il tetto al contante a 10mila euro, il doppio di quanto previsto dalla ...La decisione del Consiglio Europeo. Nell'Unione 13 dei 27 Paesi aderenti hanno fissato un limite ai pagamenti in contanti. In Italia previsto nella manovra l'innalzamento a 5mila euro ...