Mamma scuote con violenza il figlio neonato | provocandone la morte | condannata a 7 anni ' Ha agito per stanchezza'

IL GIORNO

Bimbo di 8 anni cade in un pozzo profondo 17 metri: lotta contro il tempo per salvarlo, si scava da un giorno Tragica fatalità Forse esasperata o stanca, ladel neonato, lo avrebbe 'scosso con ...Paulo Dybala è stato convocato dal ct argentino Scaloni per il Mondiale ma ancora non è mai sceso in campo. In Argentina , molti tifosi vorrebbero l'esordio dell'ex attaccante della Juventus a ... La madre lo sveglia, lui l’aggredisce Arrestato per maltrattamenti Avrebbe ucciso suo figlio, neonato di appena un mese, con una tale violenza da procurargli traumi fatali alla sua sopravvivenza. Dopo 10 mesi di sofferenza, il piccolo di Verona è morto e ...Avrebbe cullato il figlio neonato "troppo violentemente", forse in preda alla stanchezza lo avrebbe "scosso con eccessiva energia" al ...