Maltempo nel Lazio | domani allerta meteo gialla

E per le successive 24 - 36 ore Allerta meteo gialla, domani venerdì 9 dicembre, nel Lazio per. Il Centro Funzionale Regionale rende infatti noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di, e per le successive 24-36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutta la regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con per criticità idrogeologica per temporali su tutta la regione.