Malore mentre è a caccia | morto uomo di 49 anni | il cane veglia su di lui fino all' arrivo dei soccorsi

Un uomo di 49 anni è morto a Rosasco ( Pavia ), colto daera a caccia . Insieme a lui c'era il anche il suo cane, che è rimasto a vegliare sul padrone fino all'arrivo dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato dalla moglie , preoccupata dal ...Una battuta di caccia è finita in tragedia questo pomeriggio nelle campagne di Volterra. Al termine della giornata tra i boschi, secondo quanto si apprende, un uomo è stato colto da uned è deceduto. Non ce l'ha fatta Daniele Bigazzi, 69 anni di Volterra. Allertati i soccorsi per sospetto arresto cardiaco, i sanitari si sono precipitati lungo la strada comunale Palagione, ma ...