M5S | restituzione parte Tfr fine mandato da ex iscritti | nuove regole

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio “non ha ricevuto alcuna somma relativa al suo Tfr”, e quando avverrà “comunicherà le modalità con cui aiuterà la collettività”. E’ quanto si apprende da fonti vicine allo stesso Di Maio, in riferimento alle notizie di stampa secondo cui nellesul trattamento economico di parlamentari ed ex del M5S ci sarebbe una clausola che riguarda deputati e senatori non piùai 5 Stelle, invitati a restituire 30mila euro dei 45mila complessivi previsti per l’assegno di solidarietà a beneficio di chi non ha più un seggio in Parlamento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

