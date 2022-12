M3GAN | nuovo trailer per il prossimo inquietante horror targato Blumhouse

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Cosa c'è di più terrificante di una bambola che non è una semplice bambola? Basta dare un'occhiata aldi, il, per scoprire la risposta. Se volete provare un forte senso d'inquietudine (anche) durante le feste (insomma, chi non vorrebbe?) aprite ildi, cliccate sul tasto play, e lasciate fare all'di prossima uscita. Le bambole vi hanno sempre lowkey terrorizzato? Aspettate di vedere cosa vi riserva, la nuova pellicola degli Universal Studios in collaborazione con, Atomic Monster e Divide/Conquer. "È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia" si legge nella ...

