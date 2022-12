Lutto a Uomini e Donne | è morta l’opinionista Paola D’Andrea | stroncata da “un brutto male”

Un altro tristecolpiscee donne con la notizia della morte di Paola D'Angelo. Il pubblico della popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 la ricorda seduta nelle file centrali della platea ...Paola D'Andrea non c'è più: se ne va una delle opinioniste del pubblico più amate die Donne Così, si sono perse le tracce degli opinionisti storici die Donne che hanno contribuito ...È venuto a mancare nelle scorse ore uno dei volti storici di “Uomini e Donne”. Si tratta di Paola D’Andrea, opinionista per tanti anni del dating show di Maria De Filippi su Canale 5, presente in stud ...Paola D’Angelo, presenza fissa nel pubblico del programma di Maria De Filippi fino al 2010, è stata stroncata da un brutto male ...