L’Ue fissa il tetto al contante a 10mila euro | il governo esulta | “Sinistra muta | fine della storia”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Altro che anomalia italiana: anche l’Unionepea hato unalto alche zittiscee Cinquestelle. Il Consiglio delha previsto un limite massimo diper i pagamenti in contanti. Riconoscendo comunque la possibilità agli Stati membri di imporre un limite massimo inferiore. Il Consiglio Ue ha recepito così la richiestaCommissione di luglio. La misura – che non impone di alzare il limite ai Paesi dove questo è minore – si inserisce all’internonuova direttiva Amld6 che prevede ulteriori provvedimenti per ridurre il riciclaggio di denaro nel territorio dei 27. Tra questi anche controlli che verranno istituiti sui pagamenti in criptovaluta oltre i 1.000 ...