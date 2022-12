ilGiornale.it

- commedia romantica dal cast all star - è diventata negli anni un cult del periodo delle Feste. A vent'anni dall'uscita in sala, gli attori coinvolti nel progetto hanno condiviso ...... Diversi come due gocce d'acqua, Brian Banks - La partita della vita, The Terminal, Point Break, Alien: Covenant, Don't Say a Word, Batman - Il ritorno, Arma Letale 4,- L'amore davvero,... Love actually, tutti i segreti dietro il successo del film di Natale In occasione del consueto passaggio in tv durante le Festività Natalizie - Love Actually sarà in onda stasera su La 5 - scopriamo perché Emma Thompson ha deciso di non riguardare il film.Tra i consigli per i migliori film di Natale da vedere in questo periodo, vi proponiamo Love Actually - L'amore davvero.