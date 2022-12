Londra | italiano in coma dopo il pestaggio in un pub | la polizia diffonde la foto del sospettato

L'ha sbattuto violentemente la testa sul marciapiede mentre i due uomini si sono dati alla ... I familiari hanno, quindi, raggiuntodove sono assistiti anche da personale del Consolato ...... il 25enneoriginario di Fondi, in provincia di Latina, che nella notte tra venerdì e sabato scorso è stato picchiato e ridotto in fin di vita fuori un pub di, in zona Brixton, dove ...Svolta nelle indagini sul violento pestaggio ai danni di un ventenne italiano avvenuto a Londra la notte tra il 2 e il 3 dicembre fuori ad un pub nella zona di Brixton, nell'area sud ...La polizia inglese ha diffuso la foto di un sospettato per l'aggressione a Marco Pannone, il 25enne di Fondi che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stato preso ...