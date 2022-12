Livorno | “Brucio i vigneti Sassicaia se non mi date 150mila euro” Arrestato un 47enne per tentata estorsione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) E' statodai carabinieri con l'accusa di tentativo d'. A finire in carcere unche avrebbe provato a estorcere 150.000in bitcoin ai dirigenti della casa vinicola che produce il, uno dei vini più pregiati al mondo a Bolgheri, in provincia diL'articolo proviene da Firenze Post.

Ha tentato di estorcere 150.000 euro in bitcoin minacciando di bruciare interi vigneti di Sassicaia, a Bolgheri () ma i dirigenti della casa vinicola che produce uno dei vini più pregiati del mondo si sono rivolti ai carabinieri che hanno scoperto un 47enne di Trieste. L'uomo è già noto per reati simili ...... scoperto e arrestato un 47enne di Trieste cui è stata notificata dai Carabinieri del nucleo investigativo diun'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' accusato di tentata estorsione ...L'uomo aveva tentato di estorcere denaro ai produttori di uno dei vini più pregiati del mondo, ma è stato individuato dai carabinieri.E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentativo d'estorsione. A finire in carcere un 47enne che avrebbe provato a estorcere 150.000 euro in bitcoin ai dirigenti della casa vinicola che pr ...