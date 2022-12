LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 90-77 | Eurolega basket in DIRETTA | vittoria greca all’overtime | ottavo ko di fila per i milanesi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento ed un saluto sportivo! 22:20tocca anche il +15 nel terzo quarto, con Luwawu-Cabarrot che spreca nel finale dell’ultimo quarto il match-ball. Ilriesce a ritrovare le forze nel tempo supplementare per operare il sorpasso decisivo incrementando fino al +13 finale. Ottava sconfitta diper l’EA7 Emporio Armani, che non riesce a sbloccarsi in. La settimana prossima ci sarà il doppio turno, con il Maccabi Tel Aviv atteso martedì al Forum e la trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa di giovedì. Dwayne Bacon esagera e ne segna ben 31, mentre Paris Lee timbra 22 ...

OA Sport , infine, vi fornirà la direttascritta , per non farvi perdere nemmeno un attimo di questo grande match di Eurolega! EUROLEGA 2022 - 2023 BASKET,ATENE - OLIMPIA MILANO: ...Ilcerca la terza vittoria in fila, dopo aver battuto la Virtus Bologna " di scena domani ad Atene contro l'Olympiacos Pireo " e lo Zalgiris Kaunas , issandosi così al decimo posto in ...Nella ripresa, il Panathinaikos parte forte ispirato da Lee e Bacon ... I biancorossi torneranno in campo domenica 11 dicembre alle 16 contro la UNAHOTELS Reggio Emilia (live su Eleven ed Eurosport 2) ...La partita di OAKA contro un Panathinaikos reduce da tre vittorie consecutive potrebbe servire per dare una scossa e risollevare gli animi della squadra allenata da coach Ettore ...