Calciomercato.com

Secondo l'esperto di mercato di Mediaset, il Milan è inoltre sulle tracce di Houssem Aouar , talentuoso trequartista in scadenza di contratto col. Un'eventuale cessione di Adli a gennaio ...Durante la cerimonia degli EFQM Global award 2022 tenutasi ail 27 ottobre scorso, Bosch ... bada alle nuove generazioni, è forte e corre veloce quando serve,in alto e in lungo e può ... Lione, salta la cessione del club: la situazione | Estero L'allarme di Enrico Crippa, presidente dell'Academy, agli sponsor: "I soldi a disposizione sono ancora lontani dalle cifre che hanno le altre ...Nelle scorse ore, dalla Francia è arrivata un'indiscrezione di mercato secondo cui il Milan sarebbe interessato a Houssem Aouar, centrocampista del Lione che ha il contratto in scadenza ...