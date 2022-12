Lega | alle primarie si candida anche Elena Poma

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Bergamo. Si allunga la lista deitidella, e nella fattispecie prende formal’elenco che riguarda le donne. Dopo infatti il sì pubblico di Daniele Belotti, che ha scelto di rimettersi in gioco partendo proprio dall’election day dal sapore tutto popolare che si terrà il 17 e 18 dicembre, e quello di una serie di altri volti noti del Carroccio, tra cui quello di Giorgio Bertazzoli, sindaco di Sarnico, è la voltadi, ex prima cittadina di Stezzano per ben due mandati. La suatura, annunciata nella serata di martedì al direttivo delladi Bergamo, della quale fa parte da qualche tempo, verrà presentata, come del resto quella di tutti gli altri pretendenti, entro ...