Le Accademie del Re | svelato il segreto del Marocco | cosa c' è dietro al successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In Africa non ha paragoni. Il braccio destro di Larguet, Rabie Takassa, si è trasferito in Spagna per stringere rapporti con i calciatori che militano nella Liga e nei campionati inferiori e precettarli, come ad esempio è accaduto all'ex Siena Zouahir Feddal. Questo sistema ha consentito al Paese di produrre talenti in quantità, come la stella Hakim Ziyech del Chelsea, Sofyan Amrabat della Fiorentina, Achraf Hakimi del Psg e Nous La nazionale delè una Cenerentola, ma fino a un certo punto. Ai mondiali in Qatar è diventata la squadra africana ad aver disputato la miglior fase a gironi di sempre in una coppa del mondo: 7 punti e primo posto, in un gruppo che comprendeva i vicecampioni del mondo della Croazia e il Belgio, terzo classificato a Russia 2018. Inoltre, ha raggiunto i quarti per la prima volta nella sua storia, battendo nientemeno che la Spagna. ...