Le 24 denunce sporte da Liliana Segre contro chi l’ha minacciata di morte

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Lo aveva annunciato poco meno di un mese fa e ora ha deciso di dare un seguito concreto a quelle parole. Nella giornata di lunedì 6 dicembre,si è recata in una caserma dei carabinieri di Milano e ha sporto 24chi – negli ultimi tempi, soprattutto dopo una sua dichiarazione sui vaccini anti-Covid –di. Si tratta di persone che, nella maggior parte dei casi, hanno utilizzato i mezzi social (coperti da nomi e immagini di fantasia) per attaccare e inviare messaggi minatorila senatrice a vita.presenta 24per le minacce diricevute Come spiegato dall’agenzia Ansa, buona parte delle 24 ...

neXt Quotidiano

Il tutto accompagnato da esempi pratici, desunti spesso dalleche vengonodalle vittime. Successivamente, si è parlato di come prevenire la cosa, o meglio come difendersi da persone ...... la classifica del Sole 24 Ore Il noto quotidiano economico ha pubblicato l'edizione 2022 dell'indice che misura il livello di sicurezza nelle 106 province italiane considerando le... Liliana Segre presenta 24 denunce per le minacce di morte ricevute La senatrice a vita, come già annunciato qualche settimana fa, ha deciso di squarciare il velo del silenzio e denunciare l'odio online diffuso contro di lei ...Questa mattina, al centro di promozione sociale “R. Ciabatti” di Grosseto, si è tenuto un incontro formativo sul tema del fenomeno delle truffe ...