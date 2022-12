Corriere dello Sport

FORMELLO - Una settimana di lavoro dopo le ferie, laviaggia a gonfie vele e si prepara al meglio al 2023. Il 4 gennaio la data della ripresa del campionato (sfida al Lecce), Sarri intanto continua a spremere la squadra in questa pausa mondiale. ...Meloni, al pari del ministro dell'Economia, non ne vuole sapere del'salva - calcio' ... E tantomeno 'sarebbe accettabile' lo scudo penale e amministrativo proposto dal presidente della. ... Lazio, il piano ritiro: ecco le date e le amichevoli da giocare I biancocelesti pronti a partire per la Turchia, Sarri vuole alzare i ritmi e preparare la squadra alla ripresa del campionato fissata il 4 gennaio ...[themoneytizer id=”99064-6] Carta bianca su tutto, alla Sir Alex Ferguson. Il progetto allenatore-manager non è mai tramontato, è stato solo rimandato di un anno al momento del rinnovo (sino al 2025) ...