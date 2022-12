La voce di Sala Consilina pubblica il suo primo lavoro ufficiale | Feeda

Leggi su atomheartmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo alcuni singoli nel 2022, fra cui Solstizio d’inverno per 33db Good Noise, Legami, Cartone per Visory Records e dopo un’estate contraddistinta da numerosi live, tra i festival più importanti della Campania, ail suo: La misura delle cose. L’Ep, di sei tracce, è disponibile in digitale eto dall’etichetta Old Harlem. a racconta: “Per -la misura delle cose- si intende il peso specifico che diamo ad ogni nostro sentimento, comportamento, rapporto con noi stessi e con gli altri. Quanta importanza diamo inconsapevolmente alle “cose” che facciamo o che ci accadono, “misurando” col tempo quanto quei piaceri o quelle ferite ci arricchiscono o distruggono. Quanto valore si da ai rapporti, alle scelte, alle proprie speranze e poi rendersi conto di quanto si è perso, ...