La trattativa Stato-mafia nel racconto di un infiltrato | torna in libreria “Il patto” di Biondo e Ranucci L’estratto della nuova edizione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tra il 1994 e il 1996, Luigi Ilardo –dentro Cosa nostra negli anni delle stragi e già capoprovincia di Caltanissetta – incontrò più volte in segreto il colonnello dei carabinieri Michele Riccio, rivelandogli l’esistenza di unatra loe laproprio mentre questa si stava svolgendo: uno dei capitoli più oscuristoria italiana recente. A trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio e a pochi mesi dalla deposizione delle motivazionisentenza di appello del processo(assolti i vertici del Ros e assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, condannati invece in primo grado),in“Il. ...

Il Fatto Quotidiano

"Intendiamo raggiungere un accordo, ma lae' un po' bloccata" ammette. Se l'azienda ... Con il nuovo contratto, l'azienda canadese dovrebbe versare allopanamense circa 375 milioni di ...... approvato e difeso, possa saltare o comunque uscire fortemente ridimensionato dallacon ... come propone Fratelli d'Italia, o invece lo, come pensano altri esponenti del governo. ... La trattativa Stato-mafia nel racconto di un infiltrato: torna in libreria “Il patto” di Biondo e… "Cosa mi ha detto patron Di Masi la scorsa settimana Ha voluto tranquillizzare me e la squadra, la trattativa procede anche se c’è.