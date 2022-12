La star del basket Brittney Griner è libera | scambio di prigionieri fra Usa e Russia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La cestista americanatorna a casa. Arrestata ine condannata a 9 anni di carcere per possesso di droga, adesso è. Lal’ha rilasciata grazie a unodiche ha coinvolto il trafficante internazionale d’armi russo Viktor Bout. Quest’ultimo era detenuto negli Stati Uniti da tempo. Lodisi è svolto all’aeroporto di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, oggi 8 dicembre. Di un possibiletra i duee Bout, si era già parlato nel corso dell’estate. La Casa Bianca aveva chiesto il silenzio stampa, in modo da non compromettere la trattativa tra le parti. Nell’ambito dello ...

Liberata Brittney Griner I media americani hanno annunciato un accordo tra Stati Uniti e Russia per uno scambio di detenuti, tra cui labasket americano, Brittney Griner e il trafficante internazionale di armi russo, Viktor Bout . Griner, 32 anni, era stata trasferita a novembre in una colonia penale in Russia per scontare ...