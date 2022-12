La sinistra affonda e c' è solo un mantra | nel dubbio criticare Meloni sempre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Abbiamo sottovalutato Giuseppe Conte. Bisogna essere onesti. Molti lo indicavano come il curatore fallimentare di un Movimento ormai bollito, evaporato, superato. Nella peggiore delle ipotesi Conte era addirittura additato come il becchino dei 5 Stelle. E invece l'avvocato del popolo ha capovolto la sentenza, ha superato il Partito democratico nei sondaggi e si sta prendendo la leadership di tutta l'opposizione. Gli è riuscito l'ennesimo carpiato: i 5 Stelle erano nati anche per distruggere il sindacato e ora sotto la guida felpata di Conte li abbracciano peril governo. Allo stesso tempo però, abbiamo sopravvaluto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Astro nascente della, sembrava l'uomo pronto a prendere le redini dell'intero fronte progressista. E invece si ritrova in balia dell'onda anomala contiana. Sì signore. ...

