La Russia ha liberato la cestista statunitense Brittney Griner

Washington hail trafficante d'armi Viktor Bout. La notizia è arrivata all'alba a ... Griner era stata condannata a nove anni di carcere indopo essere stata arrestata il 17 febbraio, ...L'antico "pandoravirus", rimasto congelato per 50mila anni, è stato scoperto e si è risvegliato nel permafrost in scioglimento in Siberia,. Il virus, rimasto intrappolato sotto il letto di un ...Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Lo riporta Cbs citando un funziona ...Resta invece in carcere in Russia il marine statunitense in congedo Paul Whelan, che si trova in stato di detenzione da quasi quattro anni accusato di ...