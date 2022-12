La ‘maledizione’ del Perù | crisi politiche senza fine dal 2000 a oggi A dominare sono corruzione e disuguaglianze

... il 13 giugno1993 in uno stadio della Favorita gremito di tifosi che finalmente potevano scacciare ladi una coppa che era già sfuggita tante volte, sia in serie C che in massima ...Ora arriva in sala dal 4 gennaio con Lucky Red e smentisce la '' dell'opera seconda per ... Forte è il tema dell'identità sessuale di un giovane uomo in trasformazione, con il meccanismo...