La guida definitiva per comprendere tutti i segreti del Black Tie

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Che cosa si intende esattamente per dress codetie? La mancanza di una risposta adeguata a questa domanda causa non poche difficoltà, guance rosse, forte sudorazione, tanto imbarazzo. Per fortuna GQ conosce ogni segreto sul tipo di abbigliamento da scegliere quando riceviamo un invito in cui è richiesto iltie. Innanzitutto, siamo di fronte a uno stile formale che va ben oltre la scelta di un completo e della cravatta standard da abbinare a un abito da lavoro, cerimonia o matrimonio. Oggi no, non è sufficiente un normaletie per essere all'altezza di un dress codetie degno di questo nome. In realtà, quando nel 1885 il re Edoardo VII sostituì il proprio frac da sera con uno smoking di seta blu e un pantalone coordinato, il suo gesto segnò un allentamento dei codici di abbigliamento tradizionali. ...