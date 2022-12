La fretta di seppellire il vecchio Cristiano Ronaldo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ve lo ricordate? No, perché a sentire certi commenti dopo Portogallo-Svizzera viene il sospetto che CR7 sia diventato Lele Adani, un ex giocatore rumoroso e fastidioso e basta. (Lo so, avevo detto che avrei preso un giorno di riposo, ma come non so stare lontano dalla mia pinta di bionda non posso non dire la mia inutile opinione sul caso del giorno). Ho letto giudizi definitivi scritti da gente che non sarebbe degna nemmeno di slacciare gli scarpini a uno dei calciatori più vincenti della storia, uno senza il quale probabilmente il Portogallo non sarebbe oggi qualificato ai quarti di finale del Mondiale contro la squadra più allegriana del momento, il Marocco.sarà anche antipatico, e ha certamente sbagliato i tempi della sua intervista-confessione a Piers Morgan come neppure il più scarso dei difensori ...