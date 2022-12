La connessione ferroviaria dei Paesi Baltici all'Europa ha una valenza strategica (e militare)

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un tracciato ferroviario, lungo 950 chilometri, per collegare ia Varsavia e ridurne l’isolamento geografico avvicinandoli al resto d’Europa. Questa è l’essenza della Rail Baltica, un progetto ferroviario transeuropeo considerato prioritario da Bruxelles e destinato a costare quasi sei miliardi di euro. La porzione del tracciato che attraverserà i, unendo le capitali Tallinn, Riga e Vilnius, dovrebbe essere completata tra il 2026 e il 2030 e consentirà di spostarsi tra Tallinn e Vilnius in tre ore e mezza contro le attuali sette. I treni sfrecceranno sulla linea ad una velocità media di centosettanta chilometri orari, con punte di duecentoquaranta e il sistema che ne regolerà il funzionamento sarà alimentato da energia al cento per cento rinnovabile. La Rail Baltica consentirà il trasporto di tredici milioni di ...