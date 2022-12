La carriera | la violenza e gli abusi | “Siccome ho parlato sono stata fatta fuori” | la dura denuncia dell’atleta

... l'ex attaccante di Milan e Fiorentina - il Genoa fu una delle ultime tappe della sua- è ... nei guai con la giustizia: ieri è stato condannato dal tribunale di Siena a sei anni per...... nato in una famiglia di proprietari terrieri e voltosi alla musica abbandonando la...rifugio il magistero strumentale di Rimskij - Korsakov con la sua tinta fiabesca che attenua la...Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica, ha denunciato dopo le Olimpiadi di Rio del 2016 di aver subito abusi di potere, psicologici e fisici in Nazionale. Come risultato, ...Carlotta Ferlito, campionessa di ginnastica artistica, ha denunciato dopo le Olimpiadi di Rio del 2016 di aver subito abusi di potere, psicologici e fisici in Nazionale. Come risultato, ...