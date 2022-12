La cantante canadese è affetta dalla sindrome della persona rigida | una rara malattia neurologica che colpisce una persona su un milione

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non migliorano le condizioni di salute di Céline Dion. A rivelarlo è lei stessa in un video pubblicato su Instagram in cui rivela di essereda una. Inoltre, annuncia di dover spostare al 2024 i concerti previsti in Europa nella primavera 2023. Annuncia, inoltre, la cancellazione di 8 date estive, tra cui la tappa italiana del Lucca Summer Festival, prevista il 15 luglio. Leggi anche › “Aline – La voce dell’amore”: la recensione di Paolo Mereghetti del film ispirato a Céline Dion Céline Dion è malata Capelli raccolti, abito nero, mani incrociate e lo sguardo triste. Céline Dion si presenta così ai suoi follower, mentre racconta cosa è successo «Mi dispiace che mi ci sia ...

