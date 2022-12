La campionessa e il mercante di morte | la partita politica sulla testa di Brittney

RaiNews

La detenzione di Brittney Griner nella IK - 2, la colonia penitenziaria femminile della Mordovia, è giunta al termine, come annunciato dal tweet del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che con ...Due volteolimpica e cestista delle Phoenix Mercury, la 32enne Griner è una stella ... Bout, 55 anni, è invece soprannominato il 'di morte' e 'uomo delle sanzioni' per la sua ... Il mercante di morte russo in cambio della cestista americana. Scena da "Bridge of Spies" per Biden Perché la star del basket è stata “scambiata” dai russi con un trafficante di armi Perché all’inizio le basi della trattativa erano differenti I retroscena del caso ...La star americana del basket femminile Brittney Griner è stata rilasciata da una prigione russa in uno scambio di prigionieri con il trafficante d'armi Viktor Bout, detenuto negli Stati Uniti.