La bomba su Ronaldo | “lascia subito il Qatar” | il comunicato del Portogallo

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Cristianoscatena sempre motivi di discussione, in particolar modo l’atteggiamento del portoghese non è passato inosservato nemmeno in. Ilè reduce da una grande prestazione nel match degli ottavi di finale contro la Svizzera, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 6-1. Il grande protagonista è stato Goncalo Ramos, autore di una tripletta e preferito a Cristiano. La squadra continua la preparazione, in vista della partita contro il Marocco. Continua a tenere banco il caso che riguarda l’ex Juventus. Cr7 non ha gradito la panchina contro la Svizzera e due episodi non sono passati inosservati: al termine della partita non ha festeggiato con i compagni e in allenamento non si è allenato con le riserve. Addirittura sono circolate voci sulla partenza anticipata di ...