Italia Under 16 femminile | la rosanero Falzone convocata per l’ultimo raduno azzurro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ultimodell’anno per la Nazionale16, che si ritroverà da lunedì 12 a giovedì 15 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Sono 24 le calciatrici classe 2007 e 2008 convocate dal tecnico Viviana Schiavi, che a gennaio dovrà scegliere le 20 ragazze che prenderanno parte al Torneo di Sviluppo UEFA in programma in Portogallo (l’affronterà le pari età di Paesi Bassi, Germania e Inghilterra). In quattro sono alla prima chiamata in maglia azzurra: tra queste anche il difensore del Palermo Women Giuliana. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dallo Sportno - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... battuto dall', "con il proprio timbro e attraverso uno stile definito. Ha optato per giovani ... Al suo posto, secondo la stampa iberica, arriverà Luis De La Fuente, tecnico dell'21. " foto ...... con due tiri di destro da sei e quindici metri) sulla formazione mista18 e 17 dell'Udinese, ...un'amichevole sullo stesso campo in occasione della consegna al Vado della copia della Coppa...Oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia riceveranno “speciali cofanetti regalo” ROMA – Torna anche quest’anno l’iniziativa Unicef del “regalo sospeso”, realizz ..."Si è conclusa la magica esperienza presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. Potrei dire tante cose, ma una cosa su tutte voglio sottolinearla: in ...