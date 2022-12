Inter | si cerca la soluzione ideale per Musah

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Yunus Diomaraè stato uno dei tanti gioiellini americani a questo Mondiale. Uscito anzitempo a causa dell’eliminazione contro l’Olanda, ora il classe 2002 si godrà un po’ di riposo prima di tornare a Valencia, alla corte di Rino Gattuso. Grazie al tecnico calabrese, il trequartista è cresciuto in questa stagione col Valencia per questi L'articolo

fcinter1908

Commenta per primo Il 4 gennaio tornerà a San Siro con un solo obiettivo: punire pure l'dopo aver condannato il Milan con una rete pesantissima lo scorso settembre. Parliamo di ... Spalletti...... ' Il Napoli è una squadra chesempre di giocare e creare , combinando per cercare i ... Il 29 dicembre Sassuolo -e Atalanta - AZ Alkmaar. Il 30 dicembre Milan impegnato ad Eindhoven contro ... Musah a gennaio L’Inter cerca l’incastro perfetto col Valencia. Ottimismo perché… Chris Smalling rappresenta, essendo a fine contratto, un'opportunità importante per chi cerca un difensore. E l'Inter ne ha diversi a scadenza ...Rimonta Scudetto La sensazione tra noi è quella di non dover fare l’errore di guardare troppo in avanti, dobbiamo pensare a una partita alla volta cercando di raccogliere il massimo. Torneremo in ...