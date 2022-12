Inter | Gosens | “Il derby di Coppa Italia la gara con il Barcellona sono i momenti più emozionanti”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’esterno tedesco dell’, Robin, ha parlato nel corso di un Q&A sui canali social del club nerazzurro. Ecco le sue parole. Con chi ha legato di più all’?“Credo Calhanoglu, perché parliamo la stessa lingua. All’inizio quando arrivi ti attacchi sempre a chi parla la tua stessa lingua. Poi anche Dumfries e De Vrij”. Cibo: meglioo Germania?“Credo, anche se qualcosa mi manca della Germania, tipo la Bratwurst, che è una salsiccia tedesca molto buona”. Chi è il suo idolo?“Quandocresciuto come calciatore è sempre stato Alaba, ho sempre amato come ha ricoperto i vari ruoli. Adesso mi piace molto Kimmich, la sua mentalità e la sua disciplina è qualcosa da seguire”. Perché ha scelto il numero 8?“È il numero che ho sempre avuto in Olanda e con l’Atalanta. ...

