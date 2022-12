Influenza australiana 2022 | virus ‘minaccia’ il Natale | incubazione | sintomi | cura

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’breve, circa 1-2 giorni, precede l’vera e propria che in genere dura 3-5 giorni ma che può anche protrarsi oltre il limite della settimana. L’sbarca in Italia alla fine dele scatta l’allerta. I contagi aumentano, il picco dei casi si prospetta per, quando le vacanze sembrano destinate ad

I sintomi I sintomi dell'sono: febbre alta tosse dolori muscolari diffusi mal di testa mancanza di appetito brividi mal di gola In alcuni casi si possono verificare anche nausea,...Un consiglio che l'esperta dà è di 'intensificare l'aderenza alle vaccinazioni, perché non è vero che vaccinare contro l'non serve, è una forma di prevenzione'. Sul fronte della prevenzione,...L'influenza che sta circolando in queste settimane in Italia si chiama "australiana", perché si è già diffusa ad agosto nell'inverno del continente oceanico. Ora è arrivata nel nostro Paese facendo ...Influenza australiana 2022, sintomi nei bambini: le parole del pediatra Tanti accessi in pronto soccorso, cosa c'è da sapere ...