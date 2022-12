India | oltre 40 ore di tentativi per salvare bimbo nel pozzo di 30 metri

I soccorritori, che da40 ore combattono contro il tempo, stanno scavando con le ruspe un ... Come riporta la BBC, a causa della scarsità d'acqua, molti agricoltori inhanno creato pozzi ...10.35. Bimbo in pozzo di 30 m, si scava Ancora in corso nello stato indiano del Madhiya Pradesh le ... I soccorritori,che da40 ore combattono contro il tempo, stanno scavando con le ruspe un ...Ancora in corso nello stato indiano del Madhiya Pradesh le operazioni di salvataggio per estrarre da un pozzo artesiano Tanmay Sahu, il bimbo di otto anni ...Un bambino di otto anni è caduto nelle profondità di un pozzo nello stato indiano del Madhiya Pradesh. Le operazioni di salvataggio sono in corso per estrarre il piccolo.