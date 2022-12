Incastrati | le anticipazioni della seconda e ultima puntata

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo il debutto di ieri segnato da ottimi ascolti, Canale 5 propone il secondo e ultimo episodio di, la prima serie ideata, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Al centrostoria ci sono due amici scoprono un cadavere e finiscono al centro delle indagini di un omicidio eccellente: cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono però sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà a dover fare i conti con la mafia. E proprio nel tentativo di catturare il boss Padre Santissimo, s'infiltrano nella cosca ma le cose per loro si metteranno male. Ecco cos'accadrà nel secondo episodioserie, in onda giovedì 8 dicembre., lePadre Santissimo, scoperto il ...

Di seguito lesull'ultima puntata di. Nell' 1×04 , alcuni gangster legati a Gambino chiedono a Valentino di spiare Agata e insistono perché Salvo faccia qualcosa di molto ...Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Che c'è di nuovo (talk show), in onda dalle 21.20 su Rai 2(serie tv), in onda dalle 21.Scopri tutto quello che bisogna sapere sull'ultima puntata di Incastrati, la serie tv con Ficarra e Picone in onda su Canale 5!Incastrati: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata in onda stasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 ...