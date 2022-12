In Puglia la sinistra si regge coi voti M5s | Calenda emilianeggia e sabato arriva Bonaccini

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nell’emirato della, per orientarsi nel panorama del centro, non basta nemmeno un modernissimo Gps. Alla Regione si è assottigliata la maggioranza che sostiene l’emiro

Tre consiglieri della maggioranza aderiscono ad Azione. Emiliano li 'estromette formalmente', ma la sua amministrazione resta solida grazie ai voti di quattro grillini. Intanto il tour del presidente ...È necessario, inoltre, avviare inil processo costituente, affinché possano nascere, al più presto, in ogni provincia i "comitati territoriali" per la Costituente dellaTre consiglieri della maggioranza aderiscono ad Azione. Emiliano li "estromette formalmente", ma la sua amministrazione resta solida grazie ai voti di quattro grillini. Intanto il tour del presidente ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...