(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nell’emirato della, per orientarsi nel panorama del centro, non basta nemmeno un modernissimo Gps. Alla Regione si è assottigliata la maggioranza che sostiene l’emiro

Il Foglio

Nichi Vendola, leader della, ex governatore della, parla della sua famiglia, di sé, del compagno Eddy e del figlioletto avuto con la maternità surrogata, dopo che l 'Unione Questo ...È necessario, inoltre, avviare inil processo costituente, affinché possano nascere, al più presto, in ogni provincia i "comitati territoriali" per la Costituente della". L'ADDIO E LA ... In Puglia la sinistra si regge coi voti M5s, Calenda emilianeggia e domani arriva Bonaccini Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...«Dopo avere acquisito parere conforme da tutte le forze di maggioranza, non posso che estromettere formalmente dalla maggioranza tutti i consiglieri che oggi hanno aderito alla nuova ...