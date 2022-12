In Lazio salta l' alleanza Sinistra Italiana-Europa Verde | Bonelli con D' Amato | Fratoianni con i 5 stelle

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Foglio lo aveva anticipato. E alla fine è andata così. L'Cocomero, la fortunata federazione traItalia di Nicolaeddi Angelo, insi spacca. Lo ha deciso oggi pomeriggio la segreteria regionale di Si che ha votato all'unanimità per non sostenere alle prossime elezioni regionali il candidato del Pd e Terzo polo Alessio D', invece, ha scelto di continuare le interlocuzioni con quello che oggi è ancora l'assessore alla Sanità della Regione. "Non staremo con il Pd e Calenda. Per un'incompatibilità su elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda. Visto che non c'è un tempo infinito, partiremo presto con le interlocuzioni con il ...

Corriere dello Sport

In questo contesto, il pesante maglio della crisi si è fatta sentire anche sul bassocon ... Ma guardando le tabelle diffuse giovedì mattina dall'istituto nazionale di statisticaall'occhio ...... domenica, allerta arancione su Puglia, allerta gialla su Calabria, settori di Sicilia, parte di, Campania e Puglia. Forte vento alle Eolie,approdo nel porto di Lipari Nelle Eolie è ... Lazio, Immobile salta la Juve e si sfoga sui social FORMELLO - Di mattina, in campo per l’ennesimo allenamento di questa preparazione-bis. Sarri chiamato a un doppio compito: mettere benzina nelle gambe della rosa e gestire le condizioni ...Dopo la rottura nel Lazio per il caso del termovalorizzatore, contatti in corso per un'alleanza nella corsa al Pirellone. Entro domenica la decisione. Ma ...