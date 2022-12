In arrivo temporali nel Reatino | allerta meteo da venerdì 9 dicembre

(Di giovedì 8 dicembre 2022) RIETI – Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani,2022 e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutta la regione. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino congialla per criticità idrogeologica persu tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’mento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti ...

AGI - Agenzia Italia

... dovuto all'avanzamento di una nuova perturbazione di origine polare marittima indall' ... medio Tirreno e Umbria, si susseguiranno piogge ea tratti anche intensi e localmente a ...Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica persu ... Temporali in tutta Italia e domenica arriva il grande freddo Il Centro Funzionale Regionale, dopo aver effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto i ...Emanata una nuova allerta meteo gialla per venerdì 9 dicembre che comprende ben 6 regioni. Ecco tutti i dettagli sulle regioni e le zone coinvolte ...