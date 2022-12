Impiccagione Iran | giustiziato il primo manifestante | è il 23enne Mohsen Shekari Spari della polizia sulle manifestanti

aveva avvertito all'inizio di questo mese che almeno 28 persone potrebbero essere giustiziate inin relazione alle proteste, affermando che ' le autorità usano la pena di morte come strumento di ...'Avevamo messo in guardia che in, insieme ai morti nelle strade, ci sarebbero stati morti sul patibolo. Un'altra trentina rischiano l'. Cosa attende la comunità internazionale, ...L' Iran ha annunciato questa mattina la prima esecuzione di un manifestante arrestato durante le proteste. Si tratta di un giovane, Mohsen Shekari, un ragazzo di 23 anni, condannato a morte per ...Impiccato per aver manifestato contro i soprusi del regime iraniano. È la storia di Mohsen Shekari, 23 anni, arrestato durante le proteste e ...