Ilic se parte Demme? Le dichiarazioni di Venerato

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni Diego, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020 sarebbe ad un passo dal dire addio in quanto non riesce a trovare il proprio spazio nella rosa attuale. Nel mirino degli azzurri, sedovesse realmente lasciare la maglia azzurra, sembra essere entratodel Verona. Il serbo L'articolo

LAZIO, SELUIS ALBERTO SPUNTA L'IDEA MORITA In particolare, l'indiziato numero uno a lasciare ... Oltre al solito, seguito ora anche dal Napoli , la novità, come riportato da ' La Gazzetta ...... uno sforzo frustrato solo inda un paio di palle perse che aiutano i padroni di casa a ... 54 - 46) BUDUCNOST VOLI PODGORICA: Reynolds 5, Bell - Haynes 7, Sehovic, Booth 1, Kaba 7, Lazic 7,, ...Il Napoli avrebbe fatto un tentativo per Ilic dell'Hellas Verona, con un secco no da parte degli scaligeri. Il giocatore ...Cristiano Giuntoli ha già nel mirino l'obiettivo per la prossima estate. Su Ivan Ilic, però, ci sono ben due problemi da risolvere.