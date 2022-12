Il Tredicesimo Uomo | La cosa è grave | ma solo in Italia diventa gravina

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sulla nota Pagina Facebook "Il", il contributo di Gerry: "Qualcuno spieghi a, che è stato arrestato il capo della procura nazionale arbitrale dell'Aia, che è un organo della Figc di cui lui è a capo. Qualcuno spieghi ache, per quanto sopra, se sparisce "inspiegabilmente" l'audio VAR di un episodio cruciale di una partita, nonché di una stagione, c'è poco da essere "garantisti". Qualcuno spieghi a, che la sua posizione, il suo ruolo, impedisce di andare a cena a casa di un presidente di un club della sua federazione, e con ALCUNI dirigenti di altri club, in via NON del tutto ufficiale, proprio per una questione di "garanzia" e trasparenza. Qualcuno spieghi ache non andare al mondiale per due volte di seguito è più imbarazzante ...