Il punk | la politica | la preghiera | il rapporto con la morte | il video integrale dell’intervista di Andrea Scanzi a Giovanni Lindo Ferretti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il, la, la poesia in musica, la religione, la memoria, ilcon lae lo sguardo su se stesso. Ecco ilrealizzata da, nella casa della piccola frazione reggiana di Cerreto Alpi, dove l’ex leader dei Cccp vive con due cavalli, cinque gatti (il più cattivo lo ha chiamato Putin), un cane che risponde al nome di Scampato, una gher (le tende usate dai popoli nomadi dell’Asia Centrale) dove prega e uno zio 97enne che accudisce con devozione. Il cantautore è in libreria con un tenero e toccante volume di preghiere e memorie, Óra – difendi conserva prega (edito da Aliberti). Le riprese sono di ...

Il Fatto Quotidiano

... primo loro album che contiene il seme di una nuova canzone, tra elettronica e post - rock,... Riccardo e Marco) che hanno deciso di unire musica disco -con le interviste più famose del ...... pullover o ombretti glitterati, ma un piccolo arsenale di accessori in stile erotic -, con ... di un'ispirazione artistica, di una motivazione che fosse estetica,, culturale, ha svuotato ... Il punk, la politica, la preghiera, il rapporto con la morte: il video integrale dell’intervista di… Scanzi intervista Giovanni Lindo Ferretti, nella casa della piccola frazione reggiana di Cerreto Alpi, dove l'ex leader dei Cccp vive con due cavalli, cinque gatti e un cane ...Torna il punk, ma in versione light. Ecco come interpretare questa tendenza, tra le più forti della primavera estate 2023 ...