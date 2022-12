Il pizzaiolo più famoso su Tik Tok si chiama Giuseppe Villani | i suoi video virali ovunque

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sforna pizze e prende tutti per la gola.con sangue Agerolese, ma trapiantato ormai in pianta stabile in Franciacorta - è diventato un vero fenomeno. E' proprio qui che diventa co-proprietario insieme allo zio Antonio e al Cugino Luigi del ristorante-pizzeria Napule's. Ma non è l'unica esperienza imprenditoriale:è anche co-proprietario insieme aigenitori dello storico ristorante Pulcinella che si trova ad Iseo (ristorante che ha dato artisticamente i natali al giovanee che ha permesso adi sperimentare e di perfezionare la sua tecnica per portarla in tutta Europa). Grazie al suo maestro e mentoreLapolla che ha permesso adi allargare la sua esperienza e ...