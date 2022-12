(Di giovedì 8 dicembre 2022) "Se pensi di essere come, siamo rovinati" . Così Sergiosi rivolge scherzosamente al 'in un'esilarante diretta social in cui il 'Kun' , ora in Qatar da tifoso come tanti ...

Corriere dello Sport

"Se pensi di essere come Beckham, siamo rovinati" . Così Sergio Aguero si rivolge scherzosamente al 'in un'esilarante diretta social in cui il 'Kun' , ora in Qatar da tifoso come tanti altri ex campioni dell'Argentina , scherza con l'ex attaccante dell'Atalanta e con Lionel Messi alla ...COMPAGNI PIU FORTI - 'Ce ne sono tanti, ma dico Josip Ilicic e il. Quando sono arrivato all'Atalanta mi sono reso conto di quanto fossero forti'. SU BARELLA E DI MARCO - 'Difficile dirlo, ... Il Papu Gomez e il nuovo taglio “alla Beckham”. Messi e Aguero lo deridono Esilarante diretta social sul canale del Kun alla vigilia del quarto di finale tra Argentina e Olanda: potagonista l'acconciatura dell'ex atalantino ed il paragone con il sex symbol inglese ...Investitura importante per i due ex super big del ciclo d’oro nerazzurro di questi anni Parole al miele per due ex compagni da parte di Robin Gosens, nel corso di una rubrica social che vede giocatori ...